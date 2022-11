Blue Protocol: novità in arrivo questa settimana, l'MMO di Bandai Namco è vivo e vegeto

Dopo oltre un anno di silenzio radio quasi assoluto, a quanto pare finalmente Bandai Namco è pronta a svelare questa settimana nuove informazioni su Blue Protocol, l'ambizioso MMO in stile anime annunciato nel 2019.

La conferma è arrivata da un tweet pubblicato dall'account ufficiale del titolo pochi giorni fa, in cui viene confermato che il gioco è ancora in sviluppo e che novità in merito verranno svelate nel corso dei prossimi giorni.

Blue Protocol è un action RPG online realizzato da Project Sky Blu, un team formato da Bandai Namco. È ambientato in un mondo fantasy colorante e affascinante, e presenta personaggi in stile anime, mostrando una vaga somiglianza con la serie Tales of. Per certi versi potrebbe rivelarsi un valido rivale di Genshin Impact.

Blue Protocol è stato annunciato nel 2019 attirando fin da subito un certo interesse anche in occidente. Evidentemente le difficoltà legate al Covid-19 e possibili problematiche emerse durante lo sviluppo hanno convinto Bandai Namco ad adottare un basso profilo in attesa del momento giusto per ripresentare il progetto in pompa magna. Per il momento sappiamo che è in lavorazione per PC con Unreal Engine 4, ma nel corso degli anni lo sviluppo potrebbe aver incluso anche delle versioni console e/o un passaggio all'Unreal Engine 5.