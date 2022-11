The Witcher, la serie: Liam Hemsworth era già in lizza per il ruolo, ben prima dell'addio di Cavill

Netflix ha recentemente svelato che Henry Cavill non sarà più parte della serie The Witcher dopo la terza stagione. A partire dalla quarta, Liam Hemsworth lo sostituirà nel ruolo di Geralt. Secondo il sito web Redanian Intelligence, dedicato a tutte le novità su The Witcher, non è però la prima volta che Hemsworth è in lizza per il ruolo.

L'attore avrebbe fatto un'audizione per interpretare Geralt già nel 2018, prima dell'uscita della prima stagione, ed era uno dei favoriti (insieme a Sebastian Stan, secondo il sito) prima che venisse scelto Cavill. Di conseguenza, questa volta non c'è stato un vero e proprio casting.

Per quanto riguarda i tempismi, pare che Hemsworth sia stato scritturato quest'estate, mentre la Stagione 3 di The Witcher era ancora in produzione. L'inizio delle riprese della quarta stagione è previsto per la prossima estate, quindi l'attore dovrà attendere un po' prima di vestire realmente i panni del personaggio.

Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia

Hemsworth è noto per aver interpretato Gale Hawthorne nei film di Hunger Games tra il 2012 e il 2015 e ha recitato anche in The Last Song con Miley Cyrus, I mercenari 2 e Independence Day: Resurgence.

"Come fan di Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia", ha dichiarato Liam Hemsworth in un comunicato. "Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi passi le redini e mi permetta di sfoderare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura".

I fan non l'hanno comunque presa bene e hanno dato il via a una petizione la quale chiede che Henry Cavill rimanga nella serie TV di Netflix.