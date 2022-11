The Witcher: petizione chiede che Henry Cavill rimanga nella serie TV di Netflix

Lanciata online una petizione per chiedere che l'attore Henry Cavill continui a interpretare Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher, dopo la terza stagione. Si tratta di un passaggio quasi inevitabile in quest'epoca, visto anche il clamore suscitato dalla notizia del suo abbandono. A farne le spese sembra che sia soprattutto il povero Liam Hemsworth, che avrà l'arduo compito di sostituirlo. C'è da dire che molti fan non nutrono particolare astio nei suoi confronti. Semplicemente non gradiscono il cambio d'attore in quanto tale.

Per molti Cavill è una della chiavi del successo della serie TV di The Witcher, vagamente ispirata ai libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, l'annuncio del suo addio è stato traumatico per molti:

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4. Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo la torcia con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con entusiasmo nel vedere la versione di Liam dell'uomo più affascinante e ricco di sfumature. Liam, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti nell'immedesimarti nella sua personalità e vedere cosa puoi trovare."

I fan hanno reagito malamente alla notizia, evidentemente colti alla sprovvista. Così ecco arrivare una petizione su change.org, lanciata dall'utente Stef Ma che si pone l'arduo, se non impossibile obiettivo di ribaltare la decisione di Cavill.

Il testo della petizione sottolinea come ormai il pubblico identifichi il volto di Geralt in quello di Cavill e si scaglia contro la produzione di Netflix, accusata di essere la vera causa della rottura. In effetti dopo le prime righe dedicate a Cavill, fa completamente sua la polemica sulle enormi modifiche operate dagli sceneggiatori al materiale originale. La tesi, in realtà non confermata da nessuna delle parti in causa, è che Cavill abbia deciso di lasciare perché fan dei libri di Sapkowski e dei videogiochi. Secondo Stef Ma non avrebbe gradito la direzione presa dai responsabili della serie, molto più alla Netflix, per così dire.

Al momento di scrivere questa notizia la petizione ha raccolto più di 4.800 firme. La potete trovare qui.