Twitch regala tre mesi di PC Game Pass a chi acquista o regala due abbonamenti

Twitch ha stretto un accordo con Xbox e questa settimana regalerà tre mesi di PC Game Pass a chiunque acquisti o regali due abbonamenti Twitch. L'offerta darà accesso a tutto il catalogo del PC Game Pass, compresi i titoli appena lanciati, o lanciati nei prossimi mesi, quali A Plague Tale: Requiem, Persona 5 Royal, Pentiment, Vampire Survivors e molti altri ancora.

La promozione inizierà il 3 novembre e durerà fino all'11 novembre 2022. Per poter riscattare l'offerta, bisogna essere dei nuovi abbonati al PC Game Pass. Dopo l'acquisto o il regalo di due abbonamenti, il codice per il Game Pass apparirà tra le notifiche di Twitch. Quindi lo si dovrà riscattare sul sito di Xbox.

Twitch incontra il PC Game Pass

L'offerta è sicuramente ottima per gli utenti di Twitch che frequentano regolarmente il sito, ma potrebbe non essere proprio un affare, considerando che spesso Microsoft regala tre mesi di abbonamento per un singolo euro. Comunque sia sembra essere parte degli sforzi di Microsoft fatti verso il lato PC del suo abbonamento, quello con più potenzialità in termini di crescita.

"Credo che il Game Pass rimarrà tra il 10 e il 15% dei nostri ricavi complessivi, e sta generando profitti", ha detto Spencer in un'intervista con il Wall Street Journal, spiegando poi che il numero abbonati per PC Game Pass sta aumentando notevolmente, mentre stanno rallentando le nuove iscrizioni su console. Il motivo, è che i possessori di console interessati al Game Pass hanno già quasi tutti un abbonamento, quindi è difficile proseguire nel trend positivo degli ultimi anni.

"Stiamo vedendo una crescita incredibile su PC... su console ho visto rallentare la crescita, principalmente perché a un certo punto hai raggiunto tutti coloro che vogliono abbonarsi su console".