Amazon Prime Gaming: Fallout: New Vegas e altri giochi gratis di novembre 2022 disponibili

Disponibili i giochi gratis di novembre 2022 per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, tra i quali Fallout: New Vegas Ultimate Edition, considerato da molti come uno dei capitoli migliori della serie Fallout, nonché come uno dei giochi di ruolo per computer più importanti di sempre. Leggiamo l'elenco completo:

Come avete letto, oltre al titolo di Obsidian Entertainment, c'è almeno un altro classico decisamente da giocare: Indiana Jones and The Last Crusade. Si tratta di un'avventura punta e clicca della Lucasarts dei tempi d'oro, diretta nientemeno che da Ron Gilbert. Nonostante gli anni è ancora oggi godibilissima, grazie a una storia appassionante e a dei puzzle brillanti. Piacerà soprattutto ai fan del film da cui è stata tratta.

Molto interessante anche Last Day of June, avventura introspettiva sviluppata in Italia che può rappresentare una grande sorpresa. Interessante anche la presenza di WRC 9, gioco di corse con licenza ufficiale FIA World Rally Championship che piacerà sicuramente agli appassionati della disciplina.

Per riscattare i giochi di Amazon Prime Gaming bisogna sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime, al costo di 49,99€ l'anno. Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo. Per scaricare il client di Amazon Games, bisogna andare qui.