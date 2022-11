Ghost of Tsushima somiglia per certi versi a Resident Evil, per un ex producer di Capcom

Stando a Hiroyuki Kobayashi, ex producer di Capcom, Ghost of Tsushima di Sucker Punch somiglia per certi versi a Resident Evil. In cosa, vi starete chiedendo, visto che il primo è un action open world ambientato nel Giappone antico, mentre il secondo un survival horror ambientato in una località immaginaria degli Stati Uniti?

Il ragionamento di Kobayashi è in realtà più profondo di quello che può sembrare. Le similitudini non sono nel gameplay o nel genere, ma nel modo in cui sono stati concepiti. Pur essendo una software house americana, Sucker Punch è infatti riuscita a creare un gioco "giapponese" che ha fatto breccia nel mercato globale, come Capcom con Resident Evil riuscì a creare un gioco "americano" capace di sfondare in tutto il mondo, pur essendo uno studio giapponese.

Kobayashi: "Come gioco sul Giappone fatto da sviluppatori non giapponesi, Ghost of Tsushima mi ha ricorda come noi di Capcom, da sviluppatori giapponesi, con Resident Evil facemmo un gioco horror ambientato negli Stati Uniti. Al tempo, molti avranno trovato sorprendente che fosse stato fatto da sviluppatori giapponesi."

Creare un'esperienza valida legata a una cultura diversa dalla propria non è facile, ma Kobayashi crede che sforzandosi si possa avere successo: "Penso che questo dimostri come non conti la nazione o la cultura sulla quale basi il tuo gioco, perché avrai sempre una possibilità finché studi seriamente l'argomento e ci metti il cuore."

Il discorso di Kobayashi è legato al gioco che sta sviluppando per NetEase Games, una compagnia cinese: "per il nostro primo gioco abbiamo scelto di fare qualcosa che piacerà al pubblico globale." Insomma, sarà qualcosa di molto distante da Sengoku Basara, serie conosciuta soprattutto in oriente.

Il curriculum di Kobayashi è in realtà ricco di successi: iniziò a sviluppare videogiochi nel 1995 dentro Capcom, partecipando alla realizzazione dei primi due Resident Evil. Quindi lavorò a Dino Crisis e fu il producer del primo Devil May Cry. È stato anche il producer di Resident Evil Remake, Resident Evil 4, Killer 7 e Dragon's Dogma, tanto per citare altri noti titoli ai quali ha lavorato. Più recentemente è stato il produttore esecutivo di Mega Man 11.