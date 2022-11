Embracer Group chiude Onoma, ex Square Enix Montreal, e cancella un gioco in sviluppo

Embracer Group ha deciso di chiudere Onoma, ex Square Enix Montreal, studio acquisito pochi mesi fa insieme al pacchetto completo degli studi di Eidos, cancellando un gioco in sviluppo mai annunciato. Martedì la compagnia ha informato i dipendenti della situazione, annunciando che alcuni saranno riallocati presso Eidos Montreal.

La notizia è stata riportata dal giornalista Jason Schreier su Bloomberg, che è stato contattato da fonti affidabili, con conoscenze dirette sulla situazione, che sono volute rimanere anonime per non rischiare problemi.

Hitman GO è uno dei titoli sviluppati da Onoma

Onoma era sostanzialmente uno studio dedito ai titoli mobile, noto per la serie GO (Hitman Go, tra i suoi prodotti). Embracer non ha ancora commentato la notizia.

Comunque sia, le tempistiche della chiusura sono decisamente strane. Embracer ha acquisito Square Enix Montreal a maggio 2022, insieme al pacchetto di studi occidentali di Square Enix che comprendeva Eidos Montreal e Crystal Dinamics. Il 10 ottobre è stato annunciato il cambio di nome in Onoma e ora, dopo nemmeno un mese, arriva la chiusura.

La mossa dovrebbe essere legata alla volontà dei dirigenti di Embracer Group di tagliare alcuni costi di sviluppo e con la volontà di concentrarsi sul mercato PC / console, ma cozza un po' con le numerose acquisizioni degli ultimi mesi. Stando alle fonti di Schreier, uno degli obiettivi di Embracer per l'immediato futuro sembra essere quello di fornire forze a Microsoft per lo sviluppo di alcuni giochi, incluso uno legato al franchise Fable, diretto dallo studio inglese Playground Games. Per ora del gioco non si sa nulla, ma dovrebbe essere un progetto alternativo al Fable attualmente in lavorazione.