The Witcher: Henry Cavill lascia la serie Netflix, il nuovo Geralt sarà Liam Hemsworth

Il portale Tudum di Netflix ha svelato che la serie The Witcher è stata rinnovata per una quarta stagione, ma ci sarà un grandissimo e clamoroso cambiamento: Henry Cavill ha annunciato che lascerà la produzione, con Liam Hemsworth che sarà il nuovo interprete di Geralt di Rivia.

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4", recita il post pubblicato da Cavill su Instagram. "Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco (Geralt di Rivia, ndr). Come con il più grande dei personaggi letterari, passo la torcia con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con entusiasmo nel vedere la versione di Liam dell'uomo più affascinante e ricco di sfumature. Liam, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti nell'immedesimarti nella sua personalità e vedere cosa puoi trovare."

"Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia", ha detto Hemsworth su Instagram. "Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso in impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura".

Ha aggiunto: "Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. È una grande responsabilità, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher".

Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt di Rivia della serie The Witcher

Al momento non sono chiari i motivi per cui Cavill ha deciso di abbandonare la produzione. Giusto pochi giorni fa ha confermato che tornerà ad interpretare nuovamente i panni di Superman per i prossimi film sull'Uomo d'acciaio.

Liam Hemsworth è un attore affermato. È noto per aver vestito i panni di Gale Hawthorne nella saga cinematografica Hunger Games. Ha recitato anche in The Last Song, Independence Day: Resurgence e Poker Face, che uscirà nelle sale statunitensi il 16 novembre. È il fratello di Chris Hemsworth, il Thor dei film del Marvel Cinematic Universe.

Il passaggio di consegne da Cavill a Hemsworth avverrà con la quarta stagione di The Witcher, che non ha ancora una finestra di lancio. La Stagione 3 arriverà nel corso dell'estate 2023 e sarà preceduta dallo spin-off The Witcher: Blood Origin in uscita il 25 dicembre su Netflix.