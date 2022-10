League of Legends: T1 sono i primi finalisti dei Worlds 2022

Si è appena conclusa la prima semifinale dei campionati di del mondo di League of Legends. In una State Farm Arena gremita di gente si sono scontrati i T1 di Faker e i JDG di 369. Come in molti si aspettavano, si è trattato di una partita molto combattuta, che ha coinvolto alcuni dei migliori giocatori di LoL di sempre. A spuntarla, però, sono stati i T1 per 3-1, al termine di una battaglia da oltre ore. La squadra vincitrice si aggiudica il primo slot disponibile per le finali del 5 novembre.

Andiamo a ricapitolare velocemente le diverse partite che, ricordiamo, possono essere seguite sia sul canale ufficiale di LoL esport, sia su quello di PG Esports, col commento in italiano.

G1

La prima partita è stata molto equilibrata, con continui sorpassi sia in fatto di uccisioni totali, sia di denaro. Si è trattato di un lunga caccia al topo, con le due squadre che si sono inseguite per tutta la mappa alla ricerca dell'errore avversario. Errore che, alla fine, hanno fatto i T1 che si sono fatti sorprendere due volte durante un attacco (a una torre e a un antico) che li ha esposti all'offensiva avversaria. Col campo libero i JDG sono riusciti a sfondare centralmente e ottenere la prima vittoria.

G2

Tornati dall'intervallo i T1 sono sembrati cambiati, molto più compatti, ma soprattutto guardinghi. In questo modo si sono mossi per la mappa in maniera veloce, organizzando trappole con le quali attirare i nemici e colpirli alternativamente con azioni coordinate o iniziative singole, che hanno portato ad abbattere velocemente le torri in top e quella centrale. Con questo vantaggio il team cinese ha capitalizzato il controllo della mappa per aumentare il vantaggio in esperienza e denaro grazie al quale garantirsi una superiorità da sfruttare nei combattimenti di gruppo e sfondare le difese avversarie.

G3

Dopo due partite come rossi, i JDG hanno deciso di cambiare lato. E col lato è cambiato anche il loro atteggiamento, con un 369 inizialmente molto aggressivo nei confronti di uno Zeus che è apparso sorpreso. I T1, però, non stanno a guardare e rispondono colpo su colpo. Il risultato è una partita accesissima che dopo 8 minuti vede già 6 morti per lato e un sostanziale pareggio nel denaro. Un momento chiave arriva intorno al 20° minuto con un grande combattimento di squadra vinto dai T1, che ha consentito al team cinese di avere il tempo per sconfiggere il primo Baron. Al posto di capitalizzare il vantaggio T1 si fa trovare impreparata al combattimento successivo e, nel tentativo di ottenere una kill ulteriore, il team colleziona qualche morte di troppo. A questo punto Faker prende in mano la situazione e con un paio di giocate da fuoriclasse riporta i suoi in vantaggio. Ma non è finita, nonostante il vantaggio in monete, T1 commette altri errori che consentono gli avversari a impattare le morti a quota 18. T1, però, riesce a sconfiggere Baron e, con questo vantaggio, ad arrivare nel cuore della base avversaria.

G4

La marea, però, era tutta a favore del team cinese. La quarta partita non è stata quasi mai in discussione. Il match decisivo, però, era uno di quelli da non perdere, grazie ad alcune giocate davvero spettacolari da parte di Faker e compagni, che hanno mandato in visibilio l'intero palazzetto. Vittoria meritata, dunque, e la carriera leggendaria di Faker si può arricchire di un nuovo capitolo.

Nella giornata di domenica si giocherà la seconda semifinale tra Gen.g e DRX, sempre alle 23, ora italiana.