Sailor Moon prende vita nel cosplay di Paris Hilton, in tempo per Halloween

In occasione di Halloween, capita anche di vedere un cosplay di Sailor Moon da parte di Paris Hilton, cosa che ovviamente non potevamo evitare di riportare, visto l'evento di incredibile portata che questo comporta nell'ambito in questione.

Con il potere del cristallo, Paris Hilton si è dunque trasformata nella combattente che veste alla marinaretta almeno per una notte, dimostrando anche una capacità di interpretazione notevole e inaspettata da parte sua. Come vediamo nelle foto sottostanti, l'ereditiera e attrice si trova particolarmente a proprio agio nei succinti abiti del celebre personaggio.

D'altra parte, Sailor Moon è davvero un classico intramontabile e uno dei soggetti storici del cosplay in generale, per quanto riguarda l'ambito degli anime. Vera e propria icona pop, espressione della cultura popolare giapponese degli anni 90 esportata in tutto il mondo, la "Pretty Guardian" di Naoko Takeuchi continua ad essere un personaggio particolarmente amato da tutti, anche dalle star, evidentemente.

In occasione di Halloween, Paris Hilton è dunque diventata una perfetta Usagi Tsukino in versione Sailor Moon, con tanto di Milord a tema d'accompagnamento.

