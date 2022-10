God of War Ragnarok, Cory Barlog reagisce al D1 rotto: "capisco chi mette solo l'installer nel disco"

Come abbiamo visto, qualcuno ha rotto in maniera netta il day one di God of War Ragnarok, considerando che il gioco è atteso solo fra quasi due settimane ma alcune copie circolano già tra gli utenti, e nelle ore scorse è arrivata anche la reazione di Cory Barlog di Sony Santa Monica che ha iniziato a comprendere i benefici di mettere solo un installer nel disco.

"Sapete, al momento, posso veramente capire i benefici del mettere solo un installare nel disco fisico", ha scritto il director e ideatore del God of War del 2018 su Twitter. "Un rivenditore che vende il gioco quasi due settimane prima dell'uscita è veramente deludente, mi dispiace per tutti gli altri, che ora devono evitare gli spoiler se vogliono riuscire a giocare il gioco senza anticipazioni, è una cosa assurda trovarsi in questa situazione, non è assolutamente come Santa Monica vorrebbe che fossero gestite le cose".



Come riportato venerdì scorso, alcune copie di God of War Ragnarok sono già in circolazione, cosa che significa che il day one è stato rotto e ci sono spoiler in giro per internet. La cosa ovviamente è stata accolta molto negativamente dagli sviluppatori e Barlog in particolare è intervenuto per dimostrare tutto il suo disappunto.

Da notare anche la riflessione sul fatto di mettere l'installer nel disco: la pratica di distribuire giochi fisici che non hanno all'interno del disco buona parte del gioco è da sempre vista negativamente dagli utenti che acquistano giochi in questo formato, ma rappresenta ovviamente un vantaggio in casi come questo. Il fatto di distribuire dischi che necessitano comunque di aggiornamenti del day one anche solo per poter funzionare va incontro al rispetto delle data d'uscita imposte dai publisher, corrispondendo in questo senso al controllo diretto che hanno sulla distribuzione delle copie digitali.

Ovviamente si tratta di una provocazione da parte di Barlog, ma rende anche comprensibile come, per diversi motivi, sempre più publisher e team di sviluppo stanno adottando sistemi simili per quanto riguarda la distribuzione dei giochi fisici su disco. Tra le notizie emerse in questi giorni c'è anche quella sulla durata di God of War Ragnarok per completarlo al 100%.