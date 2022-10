God of War Ragnarok: ecco quanto dura se lo si finisce al 100%

Quanto dura God of War Ragnarok? La quantità di ore necessarie per finirlo al 100% è stata svelata durante l'ultima puntata di Beyond, il podcast di IGN USA, in cui si è discusso del gioco, accennando all'arrivo della recensione. Si parla di più di settanta ore, una quantità ragguardevole, considerando che il primo ne richiedeva circa cinquanta per raggiungere il trofeo Platino.

Se ne deduce che God of War Ragnarok avrà più contenuti secondari rispetto al primo capitolo dell'arco nordico e che, probabilmente, anche la storia principale sarà in qualche modo più lunga.

Nello stesso filmato si accenna anche al fatto che in termini di grafica Ragnarok non mostra dei progressi enormi rispetto al predecessore, così come a livello di gameplay, che comunque offre diverse novità. I giocatori non avranno gli stessi alberi delle abilità di God of War e ci saranno nuove cose da fare in combattimento.

Per il resto vi ricordiamo che la nuova avventura di Kratos e Atreus arriverà nei negozi il 9 novembre 2022, ossia tra pochissimi giorni. God of War Ragnarok sarà disponibile su PS4 e PS5. Sarà scaricabile in anticipo, così da poterci giocare non appena sarà disponibile. Nei giorni scorsi abbiamo appreso che alcuni ci stanno già giocando, tanto che hanno iniziato a circolare le classiche anticipazioni non volute, stigmatizzate dagli sviluppatori stessi.