God of War Ragnarok: copie già in circolazione, il D1 è stato rotto

Sono già ora in circolazione copie di God of War Ragnarok, l'esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5 di Santa Monica Studio e Sony Interactive Entertainment. La segnalazione arriva direttamente da un giocatore che ha avuto modo di ottenere la propria copia con largo anticipo rispetto al D1.

Ricordiamo che la data di uscita di God of War Ragnarok è fissata per il 9 novembre 2022. Mancano anche 12 giorni prima della pubblicazione regolare del gioco. Questo significa che se molte copie fossero in circolazione, vari giocatori potrebbero avere modo di giocare l'intera avventura prima che la maggior parte del pubblico mondiale abbia modo di mettere mano sul gioco. In altre parole, vi è un grande rischio che inizino a circolare tantissimi spoiler.

Negli ultimi giorni si è scoperto che degli spoiler di God of War Ragnarok erano già in circolazione, molto probabilmente per colpa di un qualche recensore. Ora però la cosa si è allargata all'utenza che può fare spoiler molto più impunemente.

Ora come ora possiamo fare molto poco se non cercare di limitare le nostre ricerche online a tema God of War Ragnarok ed evitare di interagire con i social network. Speriamo che le persone che hanno avuto accesso al gioco in anticipo non condividano video o immagini dedicati al gioco prima del dovuto.