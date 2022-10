Call of Duty "è la saga più venduta su PlayStation": si legge sulle confezioni Xbox canadesi

Tramite un report di alcuni utenti condiviso da CharlieIntel su Twitter scopriamo di un buffo errore in una traduzione sulla quarta di copertina canadese della versione Xbox di Call of Duty Modern Warfare 2. La frase "Il franchise più venduto su Xbox" in inglese viene tradotto in francese con la frase "Il franchise più venduto su PlayStation".

In pratica, la parola Xbox viene sostituita nella versione francese con la parola PlayStation. Non si può certamente trattare di un errore di traduzione, in quanto non ha alcun senso che Xbox diventi PlayStation dall'inglese al francese. Si tratta molto probabilmente di un semplice refuso del team che si è occupato di realizzare la copertina canadese di Call of Duty Modern Warfare 2.

L'errore diventa molto divertente a causa di quanto sta accadendo in questo periodo tra Xbox, PlayStation e Call of Duty. Le due compagnie stanno lottando rispettivamente per far accettare e bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Uno dei metodi utilizzati da Sony per bloccare l'acquisizione è sottolineare quanto Call of Duty sia importante per PlayStation e quanto danno potrebbe fare Microsoft se rendesse la saga esclusiva (una volta terminati gli accordi preesistenti tra Sony e Activision, ovviamente). Il fatto che, per sbaglio, su una confezione Xbox venga fatto notare che Call of Duty è la saga più venduta su PlayStation sembra uno scherzo di cattivo gusto in questo periodo.

Su Resetera, dove il tweet è stato condiviso, non si sprecano i commenti ironici come quello dell'utente vixolus che scrive: "La console war aziendale si sta infiammando!!" oppure l'utente ragingbegal che scrive "Questo è il modo in cui Phil mantiene la sua promessa di mantenere Call of Duty su PlayStation". Oppure anche il commento di Macca che recita: "Xbox userà questo fatto come elemento a favore dell'acquisizione di Activision. 'Guardate, anche nelle traduzioni PlayStation è in vantaggio su di noi", ma anche "Cavolo, Sony sta davvero facendo fruttare i soldi degli accordi di marketing".

Parlando sempre di Call of Duty Modern Warfare 2, vi segnaliamo che il DLC di Burger King è arrivato a costare 40 dollari su eBay.