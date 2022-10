Call Of Duty Modern Warfare 2: il DLC di Burger King è già in vendita su eBay per 40 dollari

Call Of Duty Modern Warfare 2 è arrivato oggi, 28 ottobre 2022, e i giocatori possono iniziare a dare la caccia alle skin migliori. Una di queste è una rara skin creata in collaborazione con Burger King, compresa in un DLC che include anche un pacchetto per doppi XP. Ora, però, questo DLC è finito in vendita su eBay per ben 40 dollari.

Il bundle cosmetico di Burger King per Call Of Duty Modern Warfare 2 include una t-shirt di Burger Town (un ristorante fittizio dell'universo di Call of Duty) per il personaggio dello sparatutto online, insieme a un doppio XP di un'ora. La promozione per questo bundle è attiva in varie parti del mondo, ma a quanto pare non negli Stati Uniti d'America. Questo significa che si tratta di un pezzo da collezione raro per i giocatori USA.

Inoltre, il DLC di Burger King per Call Of Duty Modern Warfare 2 non è bloccato a livello regionale, quindi i giocatori USA sono ben felici di comprarlo tramite eBay. Un venditore ne ha piazzati oltre 200, con un prezzo pari a 40 dollari.

L'effettiva qualità della skin è tutta da discutere ovviamente, ma si tratta di un pezzo da collezione e molti giocatori vorranno probabilmente ottenerlo prima che sparisca dalla circolazione. 40 dollari vi sembrano un prezzo onesto per una skin realizzata in collaborazione con una catena di fast food? Call Of Duty Modern Warfare 2 vi interessa per le skin o per altri motivi?

