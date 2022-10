Sable: data di uscita su PS4 e PS5 svelata, non manca molto

Lo sviluppatore Raw Fury ha annunciato tramite un tweet di Sony Interactive Entertainment che il gioco indie Sable sarà pubblicato su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 29 novembre 2022. La data di uscita non è quindi lontana.

Ricordiamo che Sable è già disponibile sin dallo scorso anno su computer, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco ha un voto medio pari a 76 su 100 in versione PC, secondo quanto indicato da Metacritic. Il gioco ha ricevuto voti intorno al 90 su 100 così come alcune insufficienze. Chiaramente ha diviso la critica e, basandoci sui voti degli utenti sempre su Metacritic, ha diviso anche i giocatori visto che vi sono sia voti molto positivi che voti molto negati, con altrettanti voti medi.

Come potete vedere qui sotto, PlayStation tramite Twitter ha scritto: "Raw Fury conferma che l'avventura indie misteriosa Sable arriverà su PS4 e PS5 il 29 novembre. Preparatevi a fare drift tra le dune, esplorare rovine colossali e tanto alto nel rito di passaggio di Sable". Il tweet è accompagnato da un'immagine che mostra il personaggio principale di Sable che andremo a controllare nell'avventura, insieme al suo mezzo di locomozione.

Nella nostra recensione di Sable vi abbiamo spiegato che "Sable è un gioco dalla doppia anima che complessivamente ci è piaciuto moltissimo. Purtroppo non è perfetto e paga un po' l'incapacità di concretizzare meglio alcune meccaniche di gioco, che magari funzionano anche, ma che quasi stonano con il resto per via di alcuni problemi illustrati nel corpo della recensione. Sinceramente è un'esperienza che consigliamo, perché in alcuni momenti è capace di rapire il giocatore e di trascendere la natura stessa del medium videoludico, ma rimane comunque l'amaro in bocca per come sono state implementate alcune caratteristiche, che potevano essere sicuramente migliori."