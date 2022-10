Xbox Game Pass cresce meno del previsto: quali possono essere le cause?

I recenti resoconti finanziari di Microsoft hanno svelato che Xbox Game Pass ha ottenuto una crescita inferiore al previsto, soprattutto per quanto riguarda il lato console. Secondo i dati, il servizio ha ottenuto una crescita del 13% su Xbox e una crescita del 159% su PC.

In totale, si tratta di una crescita del 28% nettamente inferiore alla crescita prevista del 73%. Questo si somma ai risultati non soddisfacenti dell'anno precedente, durante il quale la compagnia ha ottenuto una crescita del 38% invece dell'atteso 48%. Dobbiamo tornare a due anni fa per ottenere un anno fiscale chiuso con una crescita superiore alle aspettative.

In tutto questo dobbiamo precisare che il servizio è remunerativo e non è ancora aumentato di prezzo, anche se secondo le dichiarazioni di Phil Spencer sembra essere un'eventualità non troppo lontana. Nondimeno non è mai positivo quando i risultati previsti dalla compagnia sono nettamente diversi da quelli effettivi.

Xbox Game Pass può contare su tanti giochi di qualità

Le motivazioni dietro questo rallentamento possono essere varie. Prima di tutto, è semplicemente possibile che Microsoft abbia sbagliato nel definire i propri obiettivi, sovrastimando la propria offerta o anche solo la propria capacità di convincere il pubblico della bontà del proprio servizio. Dopotutto, Game Pass sta ancora crescendo: ciò di cui si discute è sempre un valore positivo, non un valore negativo.

Secondariamente, la mancanza di esclusive first-party di alto livello può aver avuto un impatto. Xbox ha di fronte a sé un 2023 molto interessante, con tanti giochi in uscita, ma l'anno fiscale 2021-2022 non ha visto la pubblicazione di giochi AAA importanti quanto quelli che devono arrivare. A convincere il grosso dei giocatori non sono tanti piccoli prodotti interessanti, ma quei due o tre must have che attirano l'utente e, dopo uno o due mesi di abbonamento, lo convincono a continuare anche se ha ormai esaurito il gioco per il quale si è abbonato.

Un altro fattore è che il numero di giocatori Xbox non sta crescendo ad alti ritmi, in quanto la produzione di Xbox Series X|S risente ancora dei limiti di materie prime di questi anni: il tutto sta migliorando negli ultimi mesi, ma ricordiamo che i dati fanno riferimento anche alla seconda metà dell'anno 2021 quando trovare una console era veramente complesso anche nel caso di Xbox (oltre che per PlayStation). Meno utenti si approcciano alla nuova generazione, meno potenziali abbonati console vi sono a disposizione.

Un quarto motivo è poi anche quello suggerito da Phil Spencer: "a un certo punto hai raggiunto tutti coloro che vogliono abbonarsi su console". Xbox Game Pass è un servizio notevole, soprattutto al prezzo attuale, ma non è interessante per quella fetta di giocatori che acquistano un paio di giochi all'anno e poi si fanno bastare i free to play. A differenza di un Games with Gold o un PS Plus, obbligatori per giocare online con i videogame premium, Game Pass non è un servizio "fondamentale".

Una lista dei giochi in arrivo su Game Pass o da poco pubblicati

Xbox Game Pass è una grande novità nel mondo dei videogiochi e vedere quanto effettivamente può crescere, o in altre parole quanto effettivamente è grande l'interesse dei videogiocatori, sarà molto importante per capire come sarà il futuro l'intero mercato videoludico.

Per ora è presto per credere che Xbox Game Pass sia vicino al proprio limite, visto che ci sono molte motivazioni dietro questo rallentamento che non sono legate alla qualità o al prezzo del servizio, ma a fattori esterni sui quali c'è limitato controllo. Certamente, però, se il prossimo anno risultati dovessero essere inferiori a quelli odierni le prospettive del servizio non sarebbero poi così positive.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.