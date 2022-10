Resident Evil Village: Gold Edition e Winters' Expansion disponibili, trailer di lancio

Capcom ricorda che Resident Evil Village: Gold Edition e la Winters' Expansion contenuta in questa sono disponibili da oggi, con un trailer di lancio a rimarcare l'arrivo di questa sostanziosa aggiunta ai contenuti dell'ottavo capitolo della serie.

Sia Resident Evil Village: Gold Edition che la Winters' Expansion sono dunque disponibili da oggi, 28 ottobre 2022, su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. La Gold Edition comprende il gioco originale e tutte le espansioni uscite in seguito compresa appunto quella disponibile da oggi, dunque si tratta del pacchetto onnicomprensivo per quanto riguarda l'ottavo capitolo, acquistabile con un certo risparmio rispetto all'acquisto di ogni componente staccato. Da oggi è inoltre disponibile anche Resident Evil Village RE: Verse, la modalità multiplayer online gratuita per tutti i possessori del gioco principale, con supporto cross-play.

La Winters' Expansion fornisce più punti di vista ai giocatori di Resident Evil Village, a cominciare dalla tanto richiesta "Modalità in terza persona". Si tratta di una nuova opzione che consente ai giocatori di vivere anche la campagna principale da una visuale in terza persona, come quella che caratterizza l'espansione Shadows of Rose.

Ambientato 16 anni dopo gli eventi della storia principale, "Shadows of Rose" continua la saga della famiglia Winters. Ora cresciuta, Rose Winters si addentra in un regno della coscienza alla ricerca di una cura per i suoi poteri indesiderati. Rose deve affrontare le sue paure in questo mondo contorto e ricco di incubi, sfruttando le sue strane abilità per eludere e superare i mostri e altre minacce che cercano di trascinarla nell'oscurità.

Tra le aggiunte troviamo anche The Mercenaries: Additional Orders, che introduce nuovi personaggi giocabili. Ethan Winters è affiancato da un cast corale in questa modalità bonus ricca di azione che ora include il leggendario agente della B.S.A.A. Chris Redfield, Lord Karl Heisenberg e la contessa Alcina Dimitrescu, ognuno caratterizzato da proprie abilità particolari, con la propria gamma di attributi e stili di combattimento.

Infine, anche Resident Evil Re:Verse arriva oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam con il cross-play. Gratuito per i possessori di Resident Evil Village e Resident Evil Village Gold Edition, questo gioco multiplayer online vede un roster di personaggi tratti dalla serie Resident Evil che gareggiano in partite da quattro a sei giocatori. Quando vengono eliminati, i personaggi si trasformano in armi biologiche con potenti attacchi perfetti per vendicarsi contro i loro avversari. Ulteriori sopravvissuti, creature, scenari, costumi e missioni sfida sono previsti per gli aggiornamenti post-lancio. È richiesto l'ID Capcom; i giocatori possono creare un un account a questo indirizzo.