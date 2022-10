FIFA 23 World Cup: data d'uscita, eventi e dettagli in un nuovo leak

Emergono vari dettagli su FIFA 23 World Cup, ovvero l'evento interno al gioco di calcio Electronic Arts dedicato interamente ai Campionati del Mondo FIFA 2022, con data d'uscita dell'espansione, fasi degli eventi e dettagli vari riportati da Tom Henderson sul suo sito.

L'evento World Cup avrà inizio il 9 novembre 2022, secondo quanto riportato su Insider-Gaming, con l'attivazione della modalità omonima inserita all'interno di FIFA 23. Giocando a questa, gli utenti potranno anche ottenere giocatori nuovi e leggendari collegati proprio all'evento in questione, con la promozione "free player" prevista andare avanti fino al 3 gennaio 2023.

Il primo evento sarà "World Cup: Path to Glory", che inizierà l'11 novembre 2022 e finirà il 23 novembre, includendo anche gli Eroi di FIFA 23 FUT attraverso rilasci progressivi nel corso delle due settimane di evento. A partire dal 25 novembre, riferisce Henderson, inizierà poi l'evento Road to World Cup, fino al 2 dicembre 2022 e con la possibilità di ottenere 35 World Cup Icons per la modalità FUT.

Dal 2 al 9 dicembre sarà il momento delle "World Cup Stories", ma su queste non ci sono ancora dettagli precisi da parte del giornalista/insider. In seguito sono previsti anche altri eventi all'interno del contenitore di World Cup, che andrà dunque avanti fino a gennaio dell'anno prossimo.

Prendiamo il tutto come voci di corridoio per il momento, in attesa di annunci ufficiali da parte di Electronic Arts. La modalità Coppa del Mondo era stata mostrata in anticipo per errore qualche giorno fa, dunque dovrebbe essere quasi pronta a questo punto e le date proposte da Henderson sono dunque realistiche, in attesa di riscontri. Nel frattempo, è emerso che FIFA 23 ha avuto il lancio migliore di sempre per la serie, con più di dieci milioni di giocatori.