Assassin's Creed Invictus: Ubisoft conferma il gioco multiplayer e il team di sviluppo

Si torna a parlare di Assassin's Creed Invictus, visto che il titolo è emerso anche all'interno del recente report finanziario di Ubisoft, nel quale si confermano i lavori su questo gioco multiplayer e si svela anche il team che ci sta lavorando.

"Inoltre c'è un team, che include veterani di For Honor, che sta attualmente lavorando a riportare il multiplayer in Assassin's Creed con un'esperienza standalone attraverso Infinity, nel progetto con nome in codice Invictus", si legge nel resoconto fatto da Ubisoft e allegato ai dati finanziari.

Assassin's Creed Infinity comprenderà anche un'esperienza multiplayer con Invictus

Non sappiamo se sia stato formato un nuovo team appositamente per questo progetto, ma sembra che comunque sia guidato da sviluppatori che hanno lavorato in precedenza a For Honor.

Il nome di Assassin's Creed Invictus era già emerso come progetto multiplayer della serie Ubisoft nel grosso riepilogo sul futuro del franchise chiamato Assassin's Creed Nexus, dal quale sono emersi diversi progetti in sviluppo all'interno della serie. Tra questi ricordiamo Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Codename: Red e Assassin's Creed Codename: Hexe, oltre appunto a quello di cui parliamo in questo caso.

Di Assassin's Creed Invictus non si sa ancora praticamente nulla, se non che si tratta di un gioco essenzialmente multiplayer. Considerando gli sviluppatori coinvolti, possiamo forse aspettarci una dinamica in stile For Honor, almeno come struttura generale, mentre è da vedere il sistema di distribuzione che verrà adottato.

Anche questo sarà un progetto ad Assassin's Creed Infinity, ovvero l'hub destinato a contenere tutte le diverse esperienze della serie Ubisoft, creando una sorta di "metaverso" con timeline che mette in ordine i vari capitoli e ne consente l'accesso. Tra questi rientrerà dunque anche Assassin's Creed Invictus, che potrebbe forse essere un free-to-play come molti progetti multiplayer attuali, ma dobbiamo attendere ulteriori informazioni da parte di Ubisoft per sapere qualcosa di più al riguardo.