Xbox Games with Gold novembre 2022: giochi gratis svelati per gli abbonati

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di novembre 2022, ovvero i giochi gratis destinati agli abbonati al più vecchio servizio su sottoscrizione di Xbox, il Live Gold: il prossimo mese, i titoli in questione sono Praetorians: HD Remaster e Dead End Job.

Praetorians: HD Remaster è la versione rimasterizzata e migliorata di un classico dei giochi di strategia ad ambientazione storica: il gioco è ambientato tra le macchinazioni politiche di un Impero romano emergente e ci spinge a dimostrare il nostro valore nei campi di battaglia d'Egitto, nei teatri di combattimento della Gallia e infine nel cuore dell'Impero stesso, l'Italia, in un lungo viaggio per diventare Imperatore.

Si tratta di uno strategico particolarmente apprezzato dagli appassionati anche grazie alla sua ambientazione storica, che mette in scena l'esercito romano nell'epoca della sua massima potenza, con migliaia di truppe e macchine da guerra differenti, tutte con abilità speciali e punti di forza individuali.

Praetorians HD Remaster, uno screenshot su un combattimento

Ci troveremo peraltro sia da una parte che dall'altra della barricata, considerando che alla fine dovremo scontrarci contro le forze imperiali stesse e in particolare i temibili pretoriani per riuscire a ribaltare lo status quo a Roma.

Dead End Job è il titolo scelto a tema Halloween, probabilmente, considerando che si tratta di uno sparatutto twin-stick portato al multiplayer cooperativo, nel quale dobbiamo combattere e catturare fantasmi. Caratterizzato da un particolare stile cartoonesco, il gioco è piuttosto recente rispetto alla data media dei titoli su Games with Gold, risalendo a circa tre anni fa per quanto riguarda il suo lancio su PC.

Armati di una pistola al plasma e uno zaino aspiratore sulle spalle, in Dead End Job dobbiamo attraversare vari livelli a generazione procedurale per cercare di catturare tutti i fantasmi e le presenze che troviamo in giro. Nel frattempo, ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi di ottobre 2022 di Games with Gold.