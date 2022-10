Tactics Ogre: Reborn, il trailer finale mostra storia e gameplay del gioco Square Enix

Tactics Ogre: Reborn torna a mostrarsi con il cosiddetto trailer finale, che per Square Enix rappresenta un po' la presentazione definitiva di storia e gameplay per il gioco in questione prima del suo lancio sul mercato, ormai alle porte, fissato per l'11 novembre su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Il video mostra dunque diverse caratteristiche di Tactics Ogre: Reborn, gioco che rappresenta il ritorno sugli schermi moderni di uno dei più grandi strategici nipponici della storia dei videogiochi, riproposto in maniera piuttosto fedele all'originale e alle sue rielaborazioni successive.

Tra le caratteristiche principali di Tactics Ogre: Reborn c'è una narrazione avvolgente, che consente però un certo gradi di interazione da parte del giocatore: in base alle scelte compiute, la storia può prendere strade diverse con finali differenti, cosa che ovviamente consente di riprovare il titolo più volte per vedere situazioni ed esiti diversi.

Il combattimento riprende in pieno la tradizione storica dello strategico a turni di matrice nipponica: su campi di battaglia rappresentati in 3D e caratterizzati da rilievi e altri elementi di scenario, ci troviamo a dover disporre il nostro gruppo di combattenti cercando di sfruttarne al meglio le caratteristiche e anche le varie possibilità offerte dalla conformazione del terreno.

Il sistema di gestione delle classi presente nella versione 2010 di Tactics Ogre è stato rivisto e ora comprende un sistema di livellamento per ogni unità, consentendo nuove ed enormi possibilità di combinazione di elementi tra classi, equipaggiamenti, abilità e magia.

In termini di gameplay, è stato anche incrementato il ritmo di gioco e introdotto un salvataggio automatico che rende più dinamico l'accesso in partita, oltre a una revisione generale dell'interfaccia utente per una migliore visualizzazione sugli schermi ad alta definizione moderni, consentendo una migliore leggibilità di scritte ed elementi di contorno.

Le scene d'intermezzo sono completamente doppiate in inglese e in giapponese, mentre la musica è stata nuovamente registrata con performance live per un migliore effetto audio, oltre a una drammatizzazione notevole degli eventi grazie all'uso di attori a donare la voce ai personaggi. Introdotti inoltre alcuni elementi di endgame con il Palace of the Dead da 100 livelli, che rappresenta una sfida per chiunque abbia concluso il gioco.

Per saperne di più sul gioco in questione, vi rimandiamo al provato di Tactics Ogre: Reborn, pubblicato proprio la settimana scorsa, nel quale riportiamo ottime impressioni per questa interessante riproposizione.