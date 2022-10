Tactics Ogre: Reborn, il provato del ritorno di uno dei più grandi strategici di tutti i tempi

La storia di questa possiamo riassumerla pressappoco così: Yasumi Matsuno dirige per SNES prima Ogre Battle nel 1993, poi Tactics Ogre nel '95, quindi lascia lo sviluppatore Quest insieme ai suoi migliori colleghi, se ne va in Square e s'inventa Final Fantasy Tactics con Ivalice e tutto il resto. La serie Ogre arranca in poco tempo, salvo venire ripescata anni dopo proprio da Square Enix , che nel frattempo s'è comprata Quest. Il remake di Tactics Ogre: Let Us Cling Together esce su PSP nel 2010 e poi la storia sembrerebbe finire di nuovo lì.

Quando si parla di strategici a turni del passato, c'è questa strana abitudine di citare subito Final Fantasy Tactics, solo che non è stato certo il primo e non è neanche il migliore perché, molto semplicemente, c'è anche Tactics Ogre. Che però è molto meno famoso, vuoi per il marchio, vuoi perché ci ha messo anni ad acquisire un minimo di visibilità in occidente.

Storia a scelte multiple

Tactics Ogre: Reborn, le scelte del protagonista cambiano la storia

La prima cosa che c'è da sapere su Tactics Ogre: Reborn è che... è Let Us Cling Together, ma tipo letteralmente. È lo stesso gioco del 2010, che a sua volta era lo stesso gioco del 1995, e da quanto abbiamo visto fino al momento in cui scriviamo queste righe, non è cambiato assolutamente nulla a livello narrativo. Se dunque avete già spolpato Tactics Ogre su PSP, questa revisione potrebbe essere abbastanza superflua; in caso contrario, sappiate che la storia è davvero avvincente e ben scritta, ma, purtroppo non è stata tradotta in italiano neanche questa volta. I dialoghi, però, sono stati interamente doppiati in inglese e in giapponese, così come è stata ricomposta dal vivo la colonna sonora di Hitoshi Sakimoto e Masaharu Iwata, che adesso è anche meglio.

Purtroppo possiamo parlarvi soltanto del Capitolo 1: questo potrebbe sembrarvi strano, visto che il gioco risale al '95 e siamo alla seconda riproposizione ma, come abbiamo detto, è talmente poco conosciuto che per molti giocatori sarà la loro prima esperienza. Dunque limiteremo al minimo le anticipazioni, anche se il primo capitolo è più che altro un'introduzione al mondo e ai protagonisti.

Fin dalle prime battute, ci si rende conto che questo non è il solito GDR giapponese in cui il protagonista sconfigge il cattivo di turno col potere dell'amicizia. Tactics Ogre somiglia più a Il Trono di Spade che a Final Fantasy. I tanti dialoghi delineano un quadro politico complesso, in un mondo sconfortante, fatto di guerre, miseria e corruzione. Matsuno, però, ci mostra come non tutto sia poi bianco o nero, e il suo protagonista, Denam, lo scoprirà a sue spese, cercando di lottare per la giusta causa: per questo metterà su una banda di mercenari che imparerà a conoscersi nelle prime missioni del gioco e che, ovviamente, finirà coinvolta in un disegno molto più grande e sinistro di una semplice guerra.

La trama di Tactics Ogre: Reborn non è lineare. In più occasioni saremo chiamati a compiere delle scelte, e già nel primo capitolo le decisioni che prenderemo biforcheranno la narrativa, che proseguirà in direzioni diverse, sbloccando missioni, obiettivi e condizioni differenti. Qualcosa di simile si è visto, ultimamente, con l'ottimo Triangle Strategy, e ci dispiace constatare che Square Enix non abbia deciso di localizzare in italiano anche l'ottima prosa di Matsuno.