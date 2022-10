Pokémon Scarlatto e Violetto: abbiamo provato l'open world e il multiplayer per oltre un'ora

Dopo essere stati accolti nella sala Bulbasaur, il team di TPC ci ha scortato nell'area dedicata alla prova (la stessa, se la memoria non ci inganna, dove avevamo testato Spada e Scudo insieme a Junichi Masuda prima dello stop agli eventi stampa per il Covid): un tripudio di gadget vecchi e nuovi, con tanto di colonnine dove capeggiavano i frutti simbolo di questa nona generazione, ovvero uva e arance. Sul tavolo le Nintendo Switch di prova, versione standard in modalità docked: stavolta non si gioca su Switch Lite insomma, ma su monitor di medie dimensioni, con una versione che, come ci è stato assicurato più volte, non era quella definitiva. Ma procediamo con ordine.

L'Open World

La costruzione dell'open world di Pokémon Scarlatto e Violetto sembra interessante

La nostra prova ha inizio su Pokémon versione Scarlatto, con un file di gioco modificato dagli sviluppatori per permetterci di testare immediatamente tutte le funzioni. Quest'avventura provvisoria inizia infatti in medias res, saltando completamente i dialoghi iniziali e quella che supponiamo sarà la fase tutorial, qui totalmente assente. Tutta la squadra era composta da Pokémon di livello 25, senza starter di nuova generazione, e Koraidon era già disponibile con tutte le abilità sbloccate. La nostra libertà di movimento era totale, ma solo nell'area sud di Paldea. Il confine nord era rappresentato dalla città di Mesapoli, sede dell'Accademia Arancia; a est, invece, potevamo attraversare un vasto canyon fino a Los Tazones, città sede del capopalestra di tipo erba, nota per i fiori e per l'arte.

Consapevoli del limitato tempo a nostra disposizione e liberi da vincoli narrativi, la prima cosa che vogliamo mettere alla prova è la varietà dell'open world. A dorso di Koraidon, l'esplorazione è rapida e priva di particolari sfide: novello Bibarel, il nostro compagno ruotato può accelerare, saltare, nuotare, planare (non volare) e scalare anche le montagne più impervie, permettendoci di raggiungere senza problemi ogni angolo della regione di Paldea. Non sarà altrettanto semplice nella versione definitiva: da quanto abbiamo appreso, i mostri di copertina di nona generazione andranno "potenziati" nel corso dell'avventura e l'aumento delle loro abilità ci consentirà via via di accedere a nuove aree. Il back-tracking dovrebbe quindi avere il suo peso e invogliare all'esplorazione, prendendo di fatto il posto delle vecchie MN.

Non possiamo ancora sbilanciarci troppo, ma il design della regione ci è apparso sufficientemente complesso, con molteplici elementi naturali che si sviluppano in verticale nascondendo materiali e oggetti utili, da raccogliere più avanti. Abbiamo anche trovato una piccola caverna: non esattamente un dungeon elaborato, ma il fatto che fosse nelle prime zone della mappa ci fa ben sperare per le aree più avanzate. La direzione artistica, invece, continua a non convincerci del tutto: al di là della scarsa interazione ambientale, i pochi scenari visitati ci sono apparsi piuttosto spogli e anonimi. Ma il fatto che gran parte della mappa visitabile fosse un canyon desertico non aiuta molto in questo senso.

In questa fase abbiamo sperimentato anche altre novità di questa generazione. I pokémon selvatici sono visibili come in Spada e Scudo, ma la velocità di spostamento raggiunta da Miraidon porta a scontrarsi con quelli meno appariscenti più spesso di quanto si vorrebbe. Non si possono lanciare Poké Ball fuori dal combattimento per catturarli come avveniva in Leggende Pokémon: Arceus; possiamo invece usare la funzionalità "manda avanti" (si chiama così in italiano la nuova funzione di lotta autonoma) per sconfiggere rapidamente i più deboli tra loro, oltre che per raccogliere oggetti sulla mappa. Non è più sufficiente incrociare lo sguardo degli allenatori per avviare una lotta, ma dobbiamo essere noi ad approcciarli per dare via allo scontro. Un ribaltamento di ruoli che dopo 25 anni ci ha lasciato un po' straniti, non eravamo abituati a esplorare la mappa senza essere molestati dai bulli: è stato bello.

Le routine di movimento dei selvatici in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto non ci hanno convinto del tutto

I combattimenti si avviano con un semplice cambio di inquadratura, senza passare per la classica schermata di scontro delle generazioni passate: al di là di qualche intoppo nella gestione della camera, anche questa è un'aggiunta assolutamente gradita per la serie principale. Meno convincenti sono invece i comportamenti dei pokémon selvatici, che reagiscono ancora in modo un po' casuale e sembrano poco propensi ad attaccare in gruppo: avvicinandoci a un gruppo compatto, ci siamo comunque trovati ad affrontare solo uno dei mostriciattoli, con gli altri che erano spariti al termine della lotta. In generale sono comunque molte le piccole modifiche pensate per la cosiddetta quality of life e si vede che il team ha fatto tesoro di quanto appreso sviluppando Leggende Arceus: l'interfaccia è più chiara e i menu più semplici da navigare; la mappa è precisa e indica in modo chiaro la posizione del giocatore nel mondo di gioco; si possono far ricordare le mosse ai pokémon senza andare dall'apposito NPC e lo stesso vale per il cambio dei soprannomi; i Centri Pokémon, con tanto di Pokémon Market, area online e nuovo NPC per la creazione delle MT, sono ora dei banconi all'aperto (alla faccia dell'ambiente sterile) che possiamo raggiungere senza entrare in alcun edificio.

Questi ultimi sono ancora la meta del viaggio rapido ed è proprio sfruttando uno di questi punti di spostamento che siamo passati alla seconda fase del nostro test: la visita a Mesapoli.