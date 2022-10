Resident Evil 4 Remake: preordine in forte sconto per PS4, PS5 e Xbox Series X|S tramite eBay

Le offerte eBay di oggi ci permettono di fare il preordine di Resident Evil 4 Remake in versione PS4, PS5 e Xbox Series X|S, in forte sconto. Il prezzo attuale è 47.80 per la versione PlayStation 5 e Xbox, e 49.80 per la versione PS4. Potete trovare il gioco ai seguenti indirizzi:

Il venditore è gamesemovieshop, con il 99.5% di feedback positivo. È categorizzato come servizio eBay Premium per velocità e affidabilità. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo 2023. Questa edizione è quella EU, ovvero il gioco è in italiano ma la copertina sarà in inglese. Resident Evil 4 Remake propone una versione rimodernata del classico di Capcom, con una grafica completamente ricreata e anche un aggiornamento del gameplay.

Leon di Resident Evil 4 Remake

