Pokémon Scarlatto e Violetto migliorano tantissimo su Nintendo Switch 2 per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un'analisi di Pokémon Scarlatto e Violetto, in cui ha testato nuovamente i giochi su Nintendo Switch 2 che, come probabilmente già saprete, hanno ricevuto un aggiornamento gratuito per sfruttare la potenza della nuova console e migliorarne l'esperienza visiva.

Il verdetto è molto positivo: secondo i tech enthusiast, su Switch 2 i titoli di nona generazione brillano di nuova luce, anche se a loro avviso si sarebbe potuto fare molto di più già su Nintendo Switch 1 con un'ottimizzazione migliore e, in generale, la qualità lascia ancora a desiderare sotto alcuni aspetti.