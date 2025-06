Disponibili i flipper ufficiali di Tomb Raider per Pinball FX

In qualche modo, oggi Lara Croft ha fatto il suo ritorno, anche se non nella forma che le è più congeniale. Lo ha fatto sottoforma di flipper. Sì, è diventata protagonista di due tavoli realizzati da Zen Studios per Pinball FX, chiamati Tomb Raider Pinball, e acquistabili per 9,75 euro (il pacchetto comprende entrambi).