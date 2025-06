Annunciato il Little Nightmares Showcase con data e orario, finalmente novità sul terzo capitolo?

Bandai Namco ha annunciato il Little Nightmares Showcase , che come suggerisce il nome sarà un evento in cui verranno condivise novità e aggiornamenti sulla celebre serie horror. In particolare è lecito aspettarsi una data di uscita di Little Nightmares 3.

Anche l'annuncio di Little Nightmares Enhanced Edition?

Come accennato in apertura, è altamente probabile che per l'occasione rivedremo nuovamente in azione Little Nightmares 3 e che finalmente verrà annunciata la data di uscita. Del resto, il lancio del gioco è in programma per il 2025 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Potrebbe essere in programma anche l'annuncio di una possibile versione migliorata e tirata a lucido del primo capitolo della serie. In realtà si tratta di un "segreto di Pulcinella": a dicembre 2023 l'ESRB ha classificato Little Nightmares Enhanced Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC. A giugno dello scorso anno la pagina del gioco è stata anche pubblicata per errore sul PlayStation Store. Insomma, è probabile che Bandai Namco stia solo aspettando il momento perfetto per annunciarlo e pubblicarlo.