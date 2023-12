Little Nightmares: Enhanced Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC classificato dall'ESRB

Ricompare il misterioso Little Nightmares: Enhanced Edition, ora classificato dall'ESRB in versione PS5, Xbox Series X|S e PC, facendo dunque pensare a un effettivo arrivo di questa nuova versione sul mercato e sulle piattaforme di nuova generazione.

Il titolo in questione era già comparso in precedenza, ma sempre all'interno di varie classificazioni: lo scorso luglio, Little Nightmares: Enhanced Edition era infatti comparso come classificato in Australia, facendo pensare all'arrivo vicino di un update gratuito che però ancora non si è concretizzato.

Di fatto, non c'è ancora un annuncio su questo misterioso Little Nightmares: Enhanced Edition, ma il fatto che continui ad emergere presso gli enti di classificazione fa pensare che il titolo sia comunque in arrivo.