Little Nightmares Enhanced Edition classificato in Australia, in arrivo un update gratuito?

La scheda relativa al gioco purtroppo non indica le piattaforme di riferimento o altri dettagli certi. Tuttavia è stata aggiunta alla categoria "Title Change - Game", il che sembrerebbe suggerire che non si tratta di una riedizione, piuttosto di un cambio di nome che potrebbe avvenire in seguito alla pubblicazione di un aggiornamento gratuito.

Come segnalato da Twisted Voxel, la Australian Classification ha aggiunto al proprio database Little Nightmares Enhanced Edition , forse anticipando l'annuncio di un aggiornamento gratuito con varie migliorie pensate per PS5 e Xbox Series X|S.

Il primo Little Nightmares riceverà lo stesso trattamento del sequel?

La teoria dunque è che Little Nightmares potrebbe ricevere un upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X|S con varie migliorie grafiche, incluso il ray tracing, come già accaduto nel 2021 per il sequel.

Nel caso di Little Nightmares 2 l'aggiornamento Enhanced Edition aveva aggiunto le modalità grafiche Performance (4K e 60 fps) e Beauty (4K, 30 fps e riflessi ray tracing), ombre volumetriche, supporto a cuffie e impianti surround 5.1 e 7.1 e altro ancora. Forse vedremo migliorie simili anche per il primo capitolo della serie horror pubblicata da Bandai Namco, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere.