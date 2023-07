Microsoft e Activision Blizzard: ecco le prossime date chiave per l'acquisizione

Salvo imprevisti Microsoft concluderà l'acquisizione di Activision Blizzard nel giro di poche ore, ma è bene ricordare le prossime (e probabilmente ultime) date chiave già fissate dagli enti regolatori, possibili cause legali e via dicendo di questa lunga e tortuosa operazione.

Dopo la vittoria sull'FTC e aver persino siglato un accordo con Sony per mantenere le serie Call of Duty su PlayStation, Microsoft ha praticamente la strada spianata per portare a termine l'acquisizione.

In tal senso la data più importante da tenere in considerazione è quella del 18 luglio (le 08:59 del 19 luglio in Italia), ovvero il termine concordato con ABK per finalizzare la manovra. Significa che salvo sorprese dell'ultimo minuto, il completamento dell'acquisizione verrà annunciato entro questa data, quindi già entro domani o al più dopodomani.

L'altro appuntamento da tenere d'occhio è fissato per domani, 17 luglio, quando il CAT si pronuncerà la richiesta di sospensione dell'appello fatto da Microsoft per sovvertire il verdetto del CMA nel Regno Unito, dato che le due parti si stanno accordando privatamente. Sarà interessante non tanto per gli effetti sull'acquisizione, praticamente nulli a questo punto, quanto perché in questa sede scopriremo i primi dettagli sulle soluzioni concordate per far passare la manovra nel Regno Unito, una delle quali forse vedrà Microsoft cedere i diritti per il cloud gaming nel paese a un'azienda terza. Staremo a vedere.