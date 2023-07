Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo per Call of Duty, è ufficiale

A sorpresa, pochi minuti fa Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, ha annunciato su Twitter che Microsoft e Sony hanno firmato un accordo che assicurerà la presenza della serie Call of Duty su PlayStation dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, che ormai pare davvero imminente.

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli su questo contratto vincolante, ad esempio non sappiamo se avrà una durata decennale come quello siglato da Nintendo, ma si tratta in ogni caso di un'ottima notizia per i fan di Call of Duty su PlayStation, che ora hanno la certezza assoluta che potranno continuare a giocare ai prossimi giochi della serie su PS5.

"Siamo lieti di annunciare che Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo vincolante per mantenere Call of Duty su PlayStation dopo l'acquisizione di Activision Blizzard", recita il messaggio di Phil Spencer.

"Non vediamo l'ora di un futuro in cui i giocatori di tutto il mondo abbiano più scelta per giocare ai loro giochi preferiti."

"Dal primo giorno di questa acquisizione, ci siamo impegnati ad affrontare le preoccupazioni di regolatori, sviluppatori di piattaforme e giochi e consumatori", ha commentato il presidente di Microsoft, Brad Smith. "Anche dopo aver tagliato il traguardo per l'approvazione di questo accordo, rimarremo concentrati sull'assicurare che Call of Duty rimanga disponibile su più piattaforme e per più consumatori che mai."