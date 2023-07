Honkai: Star Rail 1.2, data e orario della manutenzione, con 600 Stellar Jade gratis per tutti

In vista del lancio del corposo aggiornamento 1.2 di Honkai: Star Rail, Hoyoverse ha condiviso i dettagli su data e orario della manutenzione programma dei server di gioco che avverrà prima della pubblicazione dell'update e durante la quale sarà impossibile effettuare il log-in. Al suo termine come da tradizione i giocatori verranno ricompensati per la loro pazienza con 600 Stellar Jade gratis.

I lavori sui server avrà inizio in Italia allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 19 luglio 2023. Stando ai dettagli condivisi, la manutenzione dovrebbe durare circa 5 ore, il che significa che salvo intoppi sarà possibile tornare a giocare dalle 05:00 del mattino dello stesso giorno.

Subito dopo l'inizio della manutenzione sarà possibile iniziare a scaricare l'update 1.2 di Honkai Star Rail. Da PC basta semplicemente selezionare l'opzione "Update" dal launcher. Da Android invece il tutto avviene in automatico avviando l'app, mentre per le versioni iOS bisognerà entrare nell'App Store e selezionare "Update" dalla pagina del gioco.

Come accennato in apertura i giocatori di Honkai: Star Rail riceveranno un bonus al termine della manutenzione dei server pari a 600 Stellar Jade, che sicuramente faranno comodo in vista dei nuovi banner.