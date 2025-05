Honkai: Star Rail svela la versione 3.3: data di uscita, nuovi personaggi e 300 Stellar Jade con i nuovi codici

Oggi il team di Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo su Honkai: Star Rail con il lancio della versione 3.3, tra nuove missioni della storia, personaggi giocabili, eventi a tempo limitato e altro ancora.

La patch 3.3 si intitola "The Fall at Dawn's Rise" e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da mercoledì 21 maggio. Inoltre, sappiamo già che a luglio arriverà la versione 3.4 assieme al crossover con Fate/stay night che introdurrà Saber e Archer come personaggi giocabili, con il secondo gratis per tutti. Tra una novità e l'altra sono stati svelati anche dei nuovi codici promozionali con 300 Stellar Jade in regalo, che abbiamo elencato in fondo alla notizia.