The Midnight Walk è disponibile su PC e PS5, ci ricorda un inquietante trailer di lancio

The Midnight Walk è disponibile da oggi, come ci ricorda l'inquietante trailer di lancio per questo strano horror dai toni fiabeschi e goticheggianti, in arrivo in queste ore su PC e PS5 e giocabile anche in realtà virtuale attraverso PlayStation VR2 e Steam VR.

Si tratta di una nuova avventura sviluppata dai creatori di Lost in Random che ci spinge in uno strano viaggio tra l'onirico e l'inquietante, in compagnia di una lanterna perduta che illumina il nostro percorso, in un mondo di meraviglie e orrori.

Gran parte del fascino di questo titolo deriva proprio dalla tecnica usata per la sua creazione, che parte dalla costruzione reale dei modelli in argilla, poi scansionati in 3D e inseriti nel mondo digitale del gioco.