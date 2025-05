La mod più popolare di Clair Obscur: Expedition 33 rende più facili le schivate e le parate

Clair Obscur: Expedition 33 è sicuramente il gioco del momento e, se affrontato in un certo modo, può rivelarsi una sfida abbastanza impegnativa, in particolare se non si è abili nelle parate e nelle schivate. Per questo motivo non stupisce che le mod più scaricate sia proprio quelle che semplificano entrambe le azioni difensive, aumentando la loro finestra di esecuzione.