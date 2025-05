Disponibile l'aggiornamento 1.2.3 di Clair Obscur: Expedition 33, che non si limita a depotenziare Maelle

Come promesso da Sandfall Interactive, oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 1.2.3 di Clair Obscur: Expedition 33 , che contiene il depotenziamento di Stendhal, un'abilità di Maelle che può rovinare l'end game, tanto è potente. Comunque sia la maxi patch non si limita a fare solo questo, ma va a ritoccare diversi aspetti del gioco.

Tutte le novità

Tra le modifiche più rilevanti, ci sono dei fix per Steam Deck e per alcune configurazioni, come quelle con gli schermi ultrawide. Ci sono miglioramenti nel sistema di controllo, in particolare tramite mouse e tastiera, sono stati eliminati alcuni punti in cui il party o Esquie rischiavano di rimanere bloccati e sono stati risolti altri problemi minori.

Comunque sia, per tutte le novità, vediamo la nota di rilascio ufficiale:

Steam Deck

Corretti gli sfondi di vari menu che non venivano visualizzati correttamente su Steam Deck

Varie correzioni per Ultrawide

Il gameplay non subisce più zoom dopo un filmato nelle risoluzioni ultrawide

L'immagine del menu Opzioni non sarà più allungata nelle risoluzioni ultrawide

L'interfaccia utente di combattimento ora si adatta correttamente alle risoluzioni ultrawide

Il gioco non si ridurrà più a icona cambiando le impostazioni in risoluzione ultrawide

I filmati non avranno più bande nere con rapporto d'aspetto 32:9

La schermata del titolo ora viene visualizzata a schermo intero quando il gioco viene avviato in risoluzione ultrawide

Mouse e Tastiera

I suggerimenti dei pulsanti dell'interfaccia utente nel Menu Spedizione sono ora visibili e completamente attivabili con la Tastiera

I pulsanti del mouse non diventano insensibili dopo il primo utilizzo

Con il cursore del mouse sullo schermo, l'utilizzo di 'WSAD' o delle frecce direzionali per navigare nell'interfaccia utente o attivare qualsiasi altra funzionalità non nasconderà più il cursore invece di eseguire l'azione prevista

Il clic del pulsante sinistro del mouse non impedirà più al giocatore di utilizzare la Tastiera per navigare nei menu

L'input del mouse non viene perso dopo il primo contrattacco in Salto se viene premuto solo una volta

Corrette delle aree della mappa del mondo in cui ci si poteva bloccare:

Tra le lanterne sparse per terra vicino al portale di Stone Wave Cliff

Mentre si cammina sul relitto della nave vicino all'ingresso del livello Forgotten Battlefield

Tra le lanterne per terra vicino all'incontro di Bourgeon accanto al livello Stone Wave Cliffs

Tra due piccole rocce situate tra Spring Meadows e Abbest Cave

Tra vasi e coralli saltando dai tetti

Tra varie rocce

Nelle rovine dietro l'ingresso del livello Flying Manor

Vicino al ponte tra Flying Waters e Spring Meadows

Nelle rocce sulla Mappa del Mondo, vicino a Flying Waters

Accanto a terra indurita, vicino all'uscita della località Flying Waters

Corrette situazioni in cui Esquie in particolare rimaneva bloccato (poverino):

Quando decollava dai ponti di pittura, facendolo cadere attraverso il ponte e limitando il movimento

Quando volava nelle parti inferiori delle strutture levitanti vicino a Visages

Vicino all'ingresso del livello Flying Waters

Vicino a un martello gigante mentre si attraversava vicino al livello Blades' Graveyard

Correzioni e bilanciamenti ad armi e abilità:

Corretta la progressione degli attributi di Lithelim che non funzionava ad alto livello. Ridotta la progressione iniziale della Vitalità da A a C (terminerà comunque a S al livello massimo). Aggiunta la progressione della Fortuna a partire da D.

Corretta la progressione degli attributi di Blizzon che non funzionava ad alto livello. Ridotta la progressione iniziale della Fortuna da B a C (terminerà comunque a S al livello massimo). Aggiunta la progressione della Difesa a partire da D.

Corretto il terzo Lumina di Medalum che raddoppiava tutti i danni in Postura Virtuose invece di raddoppiare solo i danni da Bruciatura.

Stendhal: Danno ridotto del 40%.

Altre correzioni

L'incontro con il boss in Stone Wave Cliffs può ora essere completato in NG+

Non sarai più bloccato dalla finestra dell'interfaccia utente del Diario dopo aver aperto il primo Diario nelle Spring Meadows

Risolto il problema che impediva di sparare in Mira Libera durante l'esplorazione dei livelli a causa di grilletti usurati

Lune e Monoco non appaiono più nello stesso posto alla fine delle loro missioni relazione di Livello 6 se vengono completate senza andare all'accampamento

Se all'accampamento scegli "ricorda l'obiettivo", poi rapidamente scegli "vai a dormire" e subito dopo premi "esci", lo schermo non diventa più nero

Non è più possibile attivare il filmato "Scoprire la verità" in Old Lumière una seconda volta di seguito, dividendo il gruppo per sempre con solo Verso e Maelle al suo interno.

Aggiornamento ai titoli di coda

Per il resto, se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33.