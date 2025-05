Gli sviluppatori di inZOI lavorano per creare dei contenuti più coinvolgenti dal punto di vista narrativo

inZOI è sicuramente il rivale di cui la serie The Sims aveva bisogno e, in alcuni aspetti, è anche superiore al titolo di Maxis. Tuttavia, molti giocatori si sono lamentati per una certa freddezza di fondo dell'esperienza , che crea un distacco eccessivo dai propri ZOI, i personaggi virtuali di cui si gestisce la vita. Il team di sviluppo ha cercato di rassicurare tutti nella "Lettera di Kjun: prossimi aggiornamenti", una specie di diario che aggiorna sui progressi dello sviluppo, che parla appunto delle novità in arrivo per il gioco, tra le quali dei contenuti più coinvolgenti dal punto di vista narrativo .

Novità in arrivo

"Sappiamo che la community desidera una maggiore immersione di gioco e stiamo lavorando per offrire dei contenuti che abbiano un potenziale di narrazione maggiore, con esperienze più coinvolgenti." Viene spiegato nel testo.

Per adesso non è stato ancora detto cosa è in via di preparazione, ma aspettiamoci novità per il prossimo futuro.

Tra le altre novità in arrivo, c'è anche una funziona richiestissima, la personalizzazione dei veicoli:

"Per adattarci all'atmosfera della nuova città, introdurremo dei veicoli più piccoli, come le motociclette, insieme con una funzionalità altamente richiesta: la personalizzazione dei veicoli. Dato che questi elementi verranno costruiti a partire dal sistema esistente, alcune animazioni all'inizio potrebbero sembrare poco naturali. Tuttavia, crediamo che questo permetterà ai giocatori di sperimentare il brivido di sfrecciare per le strade su un veicolo più piccolo, aumentando sia l'aspetto narrativo che l'atmosfera."

Con l'aggiornamento di maggio saranno introdotti anche gli strumenti per modder: "Anche se inizialmente queste funzionalità non permetteranno di creare nuovi sistemi a partire da zero, i giocatori potranno comunque modificare dati e impostazioni fondamentali nel gioco." Viene spiegato nel testo, che prosegue a illustrare le novità in programma: "Stiamo anche preparando dei plug-in ufficiali per Blender e Maya per rendere più semplice la creazione di abiti e arrendamento personalizzati, così come la creazione di funzioni che permettano ai giocatori di lavorare con vari tipi di risorse come texture, mesh, FX e MetaSounds." Il piano del team è di "continuare a espandere il supporto per le mod e puntiamo a far uscire tutte le funzionalità principali entro dicembre."

Insomma, inZOI continua a crescere. Vedremo dove riuscirà ad arrivare.