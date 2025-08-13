inZOI è stato annunciato per PS5 con un trailer e un periodo di uscita ufficiale

inZOI è stato annunciato per PS5 da Krafton, che ha pubblicato un trailer dedicato alla nuova versione del gioco e fissato l'uscita al 2026. E l'edizione per Xbox Series X|S? Il publisher la sta considerando ma non c'è ancora una conferma.

"La versione PS5 sarà completamente ottimizzata per console, offrendo ai giocatori la stessa ricca esperienza di gioco presente su PC", si legge nel comunicato stampa, che ripercorre naturalmente le tappe di inZOI con il debutto in accesso anticipato su Steam e il gran numero di utenti coinvolti.

"Con l'obiettivo di ampliare la propria presenza su più piattaforme, Krafton porterà ora inZOI su PlayStation 5, proseguendo la sua visione di offrire esperienze di simulazione di vita ricche e dettagliate a un pubblico globale."

"La versione PS5 manterrà tutte le meccaniche e le funzionalità principali che definiscono l'esperienza su PC, rielaborate per i comandi e le prestazioni su console, in modo da garantire un gameplay fluido e intuitivo", si legge ancora nella nota.