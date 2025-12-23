inZOI è arrivato alla versione 0.5.0, vediamo le novità, tra lavoro e carriera criminale

Krafton ha pubblicato l' aggiornamento v0.5.0 del simulatore di vita inZOI , che ne amplia in modo determinante praticamente tutti gli aspetti. Al centro della nuova versione c'è un mondo più dinamico, dove lavoro, relazioni sociali, legalità e persino criminalità diventano scelte concrete e interconnesse, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori.

Un mondo più vivo

A fare da cornice al tutto arriva il Festival invernale, evento a tempo limitato che trasforma i parchi principali delle città in spazi festivi animati da cori natalizi, bancarelle a tema, snack e una pioggia di regali sbloccabili. Oltre all'atmosfera, il festival introduce decine di nuovi oggetti decorativi e abiti esclusivi, rafforzando l'idea di un gioco che vive anche di eventi temporanei e rituali collettivi.

Il cuore dell'aggiornamento, però, è rappresentato dalla nuova gestione del lavoro. Gli Zoi possono ora aprire e gestire vere attività commerciali, dai café ai ristoranti, occupandosi di assunzioni, stipendi, orari, prezzi e soddisfazione dei clienti. Il sistema introduce una gestione quasi manageriale, con franchising multipli, personale autonomo e un equilibrio costante tra profitto e qualità del servizio. Insomma, la simulazione economica è stata enormemente migliorata.

All'estremo opposto si colloca l'introduzione della criminalità. Furti, truffe e lavori loschi aprono a una vita fatta di espedienti e conseguenze legali. Arresti, cauzioni, processi e avvocati trasformano il crimine in una vera carriera alternativa, ancora in evoluzione ma già dotata di un sistema credibile di punizioni e scelte morali.

Sul piano della simulazione della vita quotidiana, l'aggiornamento introduce tante novità come multitasking e azioni di gruppo, rendendo le interazioni più fluide e naturali: parlare mentre si mangia, leggere o lavorare al computer non è più impossibile. Anche impulsi emotivi, ambizioni e conversazioni vengono rivisti per risultare più coerenti con età, personalità e contesto sociale degli Zoi.

Non mancano nuovi tratti del carattere, competenze (come cottura al forno, preparazione delle bevande e crimine), edifici, veicoli, proprietà e una quantità imponente di contenuti estetici: centinaia di oggetti da costruzione, abiti invernali, preset di stile e strumenti di personalizzazione avanzata. Parallelamente, l'interfaccia è stata rifinita e il bilanciamento generale migliorato, rendendo più accessibile sia l'inizio partita sia la progressione a lungo termine. A completare il quadro, una lunga lista di correzioni e ottimizzazioni.