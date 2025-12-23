inZOI è arrivato alla versione 0.5.0, vediamo le novità, tra lavoro e carriera criminale

Krafton ha pubblicato l'aggiornamento v0.5.0 del simulatore di vita inZOI, che ne amplia in modo determinante praticamente tutti gli aspetti. Al centro della nuova versione c'è un mondo più dinamico, dove lavoro, relazioni sociali, legalità e persino criminalità diventano scelte concrete e interconnesse, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori.
Un mondo più vivo
A fare da cornice al tutto arriva il Festival invernale, evento a tempo limitato che trasforma i parchi principali delle città in spazi festivi animati da cori natalizi, bancarelle a tema, snack e una pioggia di regali sbloccabili. Oltre all'atmosfera, il festival introduce decine di nuovi oggetti decorativi e abiti esclusivi, rafforzando l'idea di un gioco che vive anche di eventi temporanei e rituali collettivi.
Il cuore dell'aggiornamento, però, è rappresentato dalla nuova gestione del lavoro. Gli Zoi possono ora aprire e gestire vere attività commerciali, dai café ai ristoranti, occupandosi di assunzioni, stipendi, orari, prezzi e soddisfazione dei clienti. Il sistema introduce una gestione quasi manageriale, con franchising multipli, personale autonomo e un equilibrio costante tra profitto e qualità del servizio. Insomma, la simulazione economica è stata enormemente migliorata.
All'estremo opposto si colloca l'introduzione della criminalità. Furti, truffe e lavori loschi aprono a una vita fatta di espedienti e conseguenze legali. Arresti, cauzioni, processi e avvocati trasformano il crimine in una vera carriera alternativa, ancora in evoluzione ma già dotata di un sistema credibile di punizioni e scelte morali.
Sul piano della simulazione della vita quotidiana, l'aggiornamento introduce tante novità come multitasking e azioni di gruppo, rendendo le interazioni più fluide e naturali: parlare mentre si mangia, leggere o lavorare al computer non è più impossibile. Anche impulsi emotivi, ambizioni e conversazioni vengono rivisti per risultare più coerenti con età, personalità e contesto sociale degli Zoi.
Non mancano nuovi tratti del carattere, competenze (come cottura al forno, preparazione delle bevande e crimine), edifici, veicoli, proprietà e una quantità imponente di contenuti estetici: centinaia di oggetti da costruzione, abiti invernali, preset di stile e strumenti di personalizzazione avanzata. Parallelamente, l'interfaccia è stata rifinita e il bilanciamento generale migliorato, rendendo più accessibile sia l'inizio partita sia la progressione a lungo termine. A completare il quadro, una lunga lista di correzioni e ottimizzazioni.