inZOI ha pochi giocatori su Steam: è un fallimento? Krafton dice di smettere di usare quei numeri

Secondo Krafton, editore del simil-The Sims, tali cifre però non servono a molto e non danno un'idea del livello di apprezzamento verso l'opera. Trattandosi di un gioco single player, contano molto di più le vendite .

inZOI è un fallimento oppure no? Un modo che molti utenti utilizzano per farsi un'idea della cosa è il numero di persone connesse contemporaneamente di Steam e, a questo giro, non è particolarmente elevato soprattutto se si confronta con il picco di lancio di 87.377 giocatori.

Le parole dei risultati di Krafton su inZOI

Ricordiamo infatti che in una sola settimana, secondo i dati ufficiali di Krafton, inZOI ha piazzato a livello mondiale un totale di 1 milioni di copie: una cifra non da poco, soprattutto considerando che è il gioco dell'editore che ha raggiunto tale obiettivo più velocemente da sempre.

In soli 40 minuti dalla pubblicazione è diventato il numero uno nella lista dei giochi più venduti di Steam del momento e il CEO ha dichiarato che Krafon ha intenzione di guidare il videogioco e farlo diventare un franchise a lungo termine.

Il numero di utenti connessi è però innegabilmente calato al punto che a un certo punto persino The Sims 3 lo superava. Krafton, però, parlando con IGN USA ha affermato che il numero di utenti contemporanei non è un indicatore adeguato.

A suo dire, "inZOI continua a generare regolarmente vendite e in qualità di gioco single player è molto più appropriato usare tali come punto di riferimento". Ricorda inoltre che è un gioco in Accesso Anticipato quindi non ha ancora raggiunto il proprio massimo potenziale e che il team sta lavorando per ottimizzare le prestazioni e proporre funzionalità più evolute.

