inZOI svela l'aggiornamento del 13 giugno tra mod, nuovi modi per avere figli e non solo

Prima di tutto, però, Kjun si scusa per il ritardo, visto che le novità erano previste per maggio ma erano poi state rimandate per assicurarsi di realizzare un prodotto di qualità e introdurre una serie di miglioramenti agli Zoi (ovvero i personaggi del videogioco) e renderli così più espressivi. Inoltre, riconferma il già annunciato ModKit .

inZOI - l'avversario "realistico" di The Sims - è disponibile da oramai alcuni mesi e anche se non è più al centro dell'attenzione come al momento del lancio, il suo team di sviluppo continua a supportarlo con regolari aggiornamenti: il prossimo è quello di giugno e, visto che manca poco al suo arrivo ( 13 giugno precisamente), il game director Hyungjun 'Kjun' Kim ha spiegato quali sono i miglioramenti previsti .

Le novità previste per l'aggiornamento di giugno di inZOI

Prima di tutto, viene spiegato che ci saranno presto più modi per creare una famiglia, ovvero i personaggi potranno avere dei figli indipendentemente dallo stato civile e l'adozione è stata resa più semplice. Per chi ama il controllo, inoltre, sarà possibile scegliere uno Zoi che dispone dei tratti di cui si è alla ricerca e si potrà usare una procedura medica basata sul suo DNA per avere un figlio.

Una famiglia può però nascere molto presto e l'update di inZOI fa sì che le relazioni romantiche sia possibile anche tra adolescenti e, soprattutto, ora è possibile avere una relazione romantica con chiunque sia presente in città. A chiudere il pacchetto di novità per le relazioni, si inserisce un sistema di conversazioni tramite messaggi che lo Zoi del giocatore può utilizzare per organizzare incontro con lo Zoi col quale ha una relazione: per ora ci sono solo testi preconfezionati da inviare, ma il team sta considerando l'idea di permettere ai giocatori di scrivere liberamente.

Ci sono poi una serie di altre modifiche, come:

Regolazione delle dimensioni dell'interfaccia e dei testi

Aggiunta dei trucchi, che aumenteranno nel tempo

Cambiamenti fisici degli Zoi in base alle abitudini e allo stile di vita (se mangi troppo ingrassi, se ti alleni molto metti su muscoli)

Una funzione di scambio oggetti per regalare, vendere o trasferire oggetti tra Zoi

Aggiungiamo che ci sono nuovi oggetti e strumenti creativi:

20+ elementi per Studio Creazione Personaggi (comprese acconciature, abiti e accessori)

100+ nuovi mobili

Infine, ci sono miglioramenti per l'audio, le animazioni, al Canvas, alla simulazione e "ad altri aspetti del gioco". Ricordiamo infine che gli sviluppatori di inZOI lavorano per creare dei contenuti più coinvolgenti dal punto di vista narrativo.