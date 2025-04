Tutti scaricano la mod di inZOI che toglie la sfocatura sotto la doccia, ma non è come pensate!

inZOI è arrivato su PC in versione accesso anticipato e ha subito ottenuto un ottimo livello di successo, ma per il team è solo il punto di partenza e dovrà fare bene sul lungo termine. Ovviamente un gioco come questo - ovvero un rivale di The Sims - vivrà una lunga vita grazie al supporto delle mod .

I dettagli delle mod più scaricate su inZOI

Una vera mod per la nudità in inZOI è disponibile in versione beta tramite il Patreon a pagamento di un modder (FrancisLouis). Per tutti gli altri, invece, c'è una sorta di via di mezzo.

La seconda mod più scaricata su NexusMod al momento della scrittura di questa notizia è infatti "Remove Shower Blur" (letteralmente, rimozione della sfocatura nella doccia). L'effetto di questa modifica amatoriale è spiegato direttamente dal nome.

Va però notato che in realtà non c'è alcuna nudità, perché gli ZOI sono coperti da un panno quando fanno la doccia o usano il gabinetto, quindi anche togliendo l'effetto blur non si vede nulla. Probabilmente, viene utilizzata per togliere il fastidioso effetto visivo, visto che tanto non c'è alcunché di scabroso nel gioco base.

La mod più scaricata, invece, è quella che permette di usare le mod. La potete trovare qui. Ricordiamo anche che per accedere alle mod 18+ dovete creare un account e impostarlo per vedere contenuti non adatti ai minori.