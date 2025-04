Google Mappe e Traduttore al posto delle app Apple: da iOS 18.4 nell'UE si potrà scegliere

Con l'aggiornamento iOS 18.4, previsto per aprile 2025, Apple introdurrà importanti novità per gli utenti di iPhone e iPad, soprattutto nell'Unione Europea. Sarà infatti possibile modificare l'app predefinita per la navigazione . A livello globale, inoltre, sarà possibile scegliere un'app di traduzione diversa da quella di sistema.

Cosa cambia con iOS 18.4

Come ricorderete, già a partire dalla beta di iOS 18.2, pubblicata a dicembre 2024, Apple aveva iniziato ad adeguarsi al DMA, consentendo agli utenti di selezionare app predefinite diverse per alcune funzioni chiave, come email, messaggistica, chiamate, filtro chiamate, browser, password e codici, app contactless e tastiere.

La schermata dove si potrà cambiare l'app di navigazione predefinita su iOS

Questo perché la Commissione Europea, attraverso il DMA, ha identificato iOS e iPadOS come piattaforme "gatekeeper", ovvero sistemi operativi che, per la loro posizione dominante, possono influenzare significativamente il mercato digitale. Per evitare abusi di posizione dominante e favorire la concorrenza, il DMA impone a queste piattaforme di aprirsi maggiormente a soluzioni alternative.

L'aggiunta della scelta di nuove app di navigazione e traduzione rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Inizialmente, nel documento di marzo 2024, Apple aveva indicato "marzo 2025" come data prevista per l'introduzione delle modifiche relative a navigazione e traduzione. Tuttavia, nel più recente documento riepilogativo, l'azienda ha optato per un più generico "primavera 2025". La beta di iOS 18.4 RC (release candidate), rilasciata il 28 marzo, ha anticipato la possibilità di modificare l'app di traduzione a livello globale, mentre la modifica dell'app di navigazione è attualmente limitata all'UE, come specificato nelle pagine del sito per gli sviluppatori di Apple.

Questa apertura rappresenta un'opportunità per gli sviluppatori di app di navigazione e traduzione, che potranno competere più equamente con le soluzioni predefinite di Apple. Gli utenti, d'altra parte, avranno maggiore libertà di scelta e potranno utilizzare le app che meglio si adattano alle loro esigenze.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.