Arrivano le Beta 3 di iOS 18.2 per iPhone e iPadOS 18.2 per iPad: ecco tutte le novità

Questa versione introduce cambiamenti notevoli, a partire dal player video di iOS. Ora, quando si avvia un video, il contenuto appare su uno sfondo bianco . Per passare a uno sfondo nero e avere un'esperienza a schermo intero è necessario un tap sul display. Tuttavia, questo tap ora nasconde semplicemente i controlli di riproduzione, rendendo il design più intuitivo e meno intrusivo. Per gli utenti di iPhone 16, Apple ha implementato un nuovo comando per la fotocamera : il controllo della Camera ora può essere attivato con un singolo tocco, eliminando la necessità di doppio click per accedere rapidamente all'app desiderata. Questo piccolo ma significativo miglioramento consente un accesso più veloce, rendendo la fotocamera ancora più accessibile nelle situazioni di scatto istantaneo.

Inoltre, il menu di copia e incolla ha subito una modifica: ora i comandi di Editing appaiono nella parte superiore del menu, evitando di dover scorrere fino in fondo per trovarli. È stato aggiunto anche il comando "Condividi Posizione dell'Elemento", che permette una condivisione dettagliata delle informazioni sulla posizione di oggetti persi, in linea con la recente integrazione di Find My. Questa funzionalità è pensata per supportare gli utenti nella condivisione della posizione di AirTag con persone e compagnie aeree, in caso di bagagli smarriti.

Apple ha confermato che queste e altre funzionalità, inclusa l'integrazione di ChatGPT, saranno disponibili al pubblico il mese prossimo, offrendo un aggiornamento che punta a migliorare l'usabilità e l'efficienza del sistema operativo per tutti gli utenti.