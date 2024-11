South of Midnight si mostra in un lungo video documentario sull'affascinante avventura di Compulsion e Xbox

Xbox Game Studios e Compulsion Games hanno pubblicato un lungo documentario su South of Midnight, un video di oltre 30 minuti che indaga su numerosi aspetti di questa affascinante avventura incentrata sul "magico sud" degli Stati Uniti.

Intitolato "Weaving Hazel's Journey", il documentario prende in esame la visione generale, la direzione artistica, la grafica, il gameplay e la musica di South of Midnight, una delle novità più interessanti in sviluppo presso Xbox Game Studios, mostrato anche all'Xbox Games Showcase dell'estate scorsa con un video gameplay.

Dopo aver visto il lungo deep dive su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, torniamo a vedere un'altra produzione di Xbox con questa fascinosa opera da parte degli autori di We Happy Few, che hanno decisamente cambiato stile e atmosfere in questo nuovo titolo.