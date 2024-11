Indiana Jones e l'Antico Cerchio si svela in un lungo gameplay deep dive approfondito, tra enigmi e avventura

Come era stato promesso già nei giorni scorsi, Indiana Jones e l'Antico Cerchio si è mostrato nuovamente oggi con un lungo video gameplay "deep dive" che ne ha svelato diversi altri dettagli, con MachineGames a commentare vari aspetti di questo atteso gioco per PC e Xbox Series X|S, in arrivo successivamente anche su PS5.

Tra gli altri, il direttore dell'audio di MachineGames, Pete Ward, ci offre in questo caso un approfondimento interessante sul modo in cui questo aspetto è stato curato per rimarcare il tono avventuroso del gioco, che punta a rappresentare una nuova storia inedita per il celebre archeologo/avventuriero.

Come abbiamo visto, Indiana Jones e l'Antico Cerchio contiene all'interno quasi tre ore di filmati d'intermezzo, che dimostrano l'importanza della narrazione all'interno di questo gioco e il fatto che si tratti di una sorta di nuovo film nella serie cinematografica, ma calato nel medium videoludico.