Indiana Jones e l'Antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti supporterà NVIDIA RTX Hair, la nuova tecnologia che consente di riprodurre in maniera fedele i capelli, aggiungendo ulteriore realismo a un comparto tecnico che può già contare su Path Tracing e DLSS 4.

L'espansione, in arrivo il 4 settembre, vedrà il protagonista dell'avventura tornare a Roma per una missione inedita: rintracciare un antico artefatto per conto di un prete disperato, scoprendo ben presto che si tratta di un incarico pericoloso e legato a figure antiche e controverse come Nerone e il Culto di Mitra.

Contestualmente all'uscita del DLC verrà pubblicato un aggiornamento di Indiana Jones e l'Antico Cerchio che andrà a introdurre appunto il supporto a NVIDIA RTX Hair per quanto concerne i personaggi principali del gioco, che potranno dunque godere di capigliature più realistiche e dettagliate.

Le immagini qui sotto forniscono un esempio piuttosto chiaro del modo in cui NVIDIA RTX Hair andrà a migliorare il rendering dei capelli nel titolo sviluppato da MachineGames, il tutto senza un impatto significativo sulle prestazioni.