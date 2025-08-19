Indiana Jones e l'Antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti supporterà NVIDIA RTX Hair, la nuova tecnologia che consente di riprodurre in maniera fedele i capelli, aggiungendo ulteriore realismo a un comparto tecnico che può già contare su Path Tracing e DLSS 4.
L'espansione, in arrivo il 4 settembre, vedrà il protagonista dell'avventura tornare a Roma per una missione inedita: rintracciare un antico artefatto per conto di un prete disperato, scoprendo ben presto che si tratta di un incarico pericoloso e legato a figure antiche e controverse come Nerone e il Culto di Mitra.
Contestualmente all'uscita del DLC verrà pubblicato un aggiornamento di Indiana Jones e l'Antico Cerchio che andrà a introdurre appunto il supporto a NVIDIA RTX Hair per quanto concerne i personaggi principali del gioco, che potranno dunque godere di capigliature più realistiche e dettagliate.
Le immagini qui sotto forniscono un esempio piuttosto chiaro del modo in cui NVIDIA RTX Hair andrà a migliorare il rendering dei capelli nel titolo sviluppato da MachineGames, il tutto senza un impatto significativo sulle prestazioni.
Meno poligoni, migliore resa
"Le tecniche di ultima generazione basate su ciocche vengono utilizzate per rendere gli effetti dei capelli nei videogiochi sempre più realistici, consentendo una resa geometrica più dettagliata e un'interazione più naturale con luci e ombre", si legge nel post di NVIDIA, che ha annunciato tante novità in occasione della Gamescom.
"Tuttavia, l'applicazione del ray tracing ai capelli richiede diversi triangoli per ogni ciocca, rendendo la costruzione della bounding volume hierarchy (BVH) del ray tracing molto costosa in termini computazionali, con un impatto significativo sui frame rate."
"RTX Hair utilizza una nuova capacità con accelerazione hardware delle GPU RTX Serie 50 che introduce il supporto per le primitive Linear-Swept Spheres (LSS), rendendo possibile per la prima volta una resa performante dei capelli basata su path tracing."
Fondamentalmente, questa tecnologia va a ridurre la quantità di poligoni necessari per completare le ciocche, utilizzando sfere e tubi al posto dei triangoli per ottenere una resa più precisa e accurata dei capelli nel ray tracing.