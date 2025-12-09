2

Indiana Jones e l'antico Cerchio si aggiorna e regala un nuovo costume basato su uno dei film

Il team di Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato aggiornato ancora una volta e la grande novità a questo giro è un nuovo costume basato su uno dei film della serie di George Lucas.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/12/2025
Indiana Jones in 'Indiana Jones e l'antico Cerchio'
Indiana Jones e l'antico Cerchio
Indiana Jones e l'antico Cerchio
MachineGames ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Indiana Jones e l'antico Cerchio. Oltre alle classiche correzioni di bug e glitch, l'update si occupa di introdurre anche un nuovo costume per Indy.

Inoltre, viene suggerito che non è l'ultimo regalo che i giocatori riceveranno.

I dettagli dell'aggiornamento di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Secondo la patch note ufficiale di MachineGames, Indiana Jones e l'antico Cerchio include ora un nuovo costume basato su quello indossato da Indiana Jones alla cena nel palazzo Pankot nel film Indiana Jones e il tempio maledetto.

Indiana Jones alla cena nel palazzo Pankot nel film Indiana Jones e il tempio maledetto
Indiana Jones alla cena nel palazzo Pankot nel film Indiana Jones e il tempio maledetto

Per poter usare il costume è necessario andare nel menù dedicato nelle Opzioni e selezionare il vestito "Palazzo Pankot". Se possedete altri look alternativi per Indy, ottenuti ad esempio come bonus di prenotazione o come parte della versione Premium del gioco, li troverete lì.

Il protagonista indosserà il vestito in ogni situazione tranne che quando deve usare un travestimento o quando è in un livello che richiede un costume speciale, come nel Marshall College o in Nepal. Infine, MachineGames scrive, in traduzione: "C'è ancora un altro nuovo outfit in arrivo in un futuro aggiornamento... quindi rimanete sintonizzati".

Per quanto riguarda le correzioni di bug, sono le seguenti:

  • (Gioco principale) Corretto il bilanciamento dell'audio in alcune scene per rendere più udibile il parlato.
  • (Gioco principale) Corretto un problema che causava l'inserimento di voci errate nel manuale del gioco relative agli abiti alternativi e alle fruste.
  • (Gioco principale) Corretto un problema con la modalità di risparmio energetico su Xbox Series X|S che poteva causarne l'attivazione durante la riproduzione di alcuni video.
  • (L'Ordine dei Giganti) Risolto un problema per cui il nome della missione "A Mystery Begins" poteva non apparire correttamente nel diario se si era già superato il Vaticano al momento dell'acquisto del DLC.

Ricordiamo poi che MachineGames suggerisce lo sviluppo di un nuovo gioco: Indiana Jones o Wolfenstein?

