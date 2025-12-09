TT Games e Warner Bros. hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà ai The Game Awards, probabilmente con un nuovo trailer e chissà, magari anche con l'ufficializzazione di una data di uscita.
In arrivo nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, il nuovo tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello punterà a espandere la formula tradizionale dei titoli di TT Games, introducendo un ampio open world e un sistema di combattimento freeflow alla Batman: Arkham.
Quello che il team di sviluppo inglese sta preparando promette dunque di essere l'esperienza definitiva di Batman da parecchio tempo a questa parte, forte di una campagna che ripercorrerà l'intera carriera del Cavaliere Oscuro andando a reinterpretarla in maniera divertente, alla LEGO insomma.
Nel gioco avremo dunque a che fare con scenari pieni di nemici da affrontare e puzzle da risolvere, che potremo esplorare salendo a bordo di uno dei tanti veicoli di Batman e visitando i diversi quartieri di una città che non dorme mai.
Un tie-in mai così atteso
Annunciato lo scorso agosto con un entusiasmante trailer, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si pone come un tie-in particolarmente atteso dai fan dell'eroe DC, orfani ormai da tempo di una trasposizione di qualità.
Sono infatti passati ormai oltre dieci anni dall'uscita di Batman: Arkham Knight e non è dato sapere se o quando Rocksteady tornerà sulla saga, reduce dall'insuccesso di Suicide Squad: Kill the Justice League.