1

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà ai The Game Awards

TT Games e Warner Bros. hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà presente ai The Game Awards 2025, probabilmente con un nuovo trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/12/2025
Batman sulla sua Bat-moto in LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
News Video Immagini

TT Games e Warner Bros. hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà ai The Game Awards, probabilmente con un nuovo trailer e chissà, magari anche con l'ufficializzazione di una data di uscita.

In arrivo nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, il nuovo tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello punterà a espandere la formula tradizionale dei titoli di TT Games, introducendo un ampio open world e un sistema di combattimento freeflow alla Batman: Arkham.

Quello che il team di sviluppo inglese sta preparando promette dunque di essere l'esperienza definitiva di Batman da parecchio tempo a questa parte, forte di una campagna che ripercorrerà l'intera carriera del Cavaliere Oscuro andando a reinterpretarla in maniera divertente, alla LEGO insomma.

LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, abbiamo provato l'omaggio definitivo all'universo di Batman LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, abbiamo provato l'omaggio definitivo all'universo di Batman

Nel gioco avremo dunque a che fare con scenari pieni di nemici da affrontare e puzzle da risolvere, che potremo esplorare salendo a bordo di uno dei tanti veicoli di Batman e visitando i diversi quartieri di una città che non dorme mai.

Un tie-in mai così atteso

Annunciato lo scorso agosto con un entusiasmante trailer, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si pone come un tie-in particolarmente atteso dai fan dell'eroe DC, orfani ormai da tempo di una trasposizione di qualità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Sono infatti passati ormai oltre dieci anni dall'uscita di Batman: Arkham Knight e non è dato sapere se o quando Rocksteady tornerà sulla saga, reduce dall'insuccesso di Suicide Squad: Kill the Justice League.

#The Game Awards
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro sarà ai The Game Awards